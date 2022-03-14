華為心聲社區3月14日公佈一封由創辦人任正非簽發的總裁辦電郵顯示，針對公司（含全資子公司）在大陸境內收取場地租金的內部服務類商戶，華為決議自2021年10月1日起，至2022年3月31日止，免收場地租金；已收租金在三月底前退還完畢；並從2022年4月1日起，至2022年12月31日結束，場地租金減半。