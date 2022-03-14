華為：下月起至年底內部服務類商戶場地租金減半 12:422022/03/14 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華為14日最新公布，從下月起到年底的內部服務類商戶場地租金減半。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華為心聲社區3月14日公佈一封由創辦人任正非簽發的總裁辦電郵顯示，針對公司（含全資子公司）在大陸境內收取場地租金的內部服務類商戶，華為決議自2021年10月1日起，至2022年3月31日止，免收場地租金；已收租金在三月底前退還完畢；並從2022年4月1日起，至2022年12月31日結束，場地租金減半。 太康有機農業專區植樹活動 邀民眾共同攜手綠化 全台第一個公辦民營室內滑板場啟用 侯友宜替年輕選手加油 #場地 #2022年 #租金 #華為 #內部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市稽查歇業旅館 改出租未申請將開罰18萬 17:202022/03/11 社會 民團籲住宅租金以特別扣除額認列 減低租屋族負擔 11:022022/03/10 政治 房價飆升租金大漲 國民黨團推囤房稅修法、租屋實價登錄 13:282022/03/14 政治 首個公辦民營室內滑板場 新店區亮相 04:102022/03/14 地方新聞 羅志祥頂樓沒蓋泳池變這樣 豪宅內部超狂陳設曝光 11:372022/03/14 娛樂 再搞雙標 藍委批NCC淪綠營鬥爭工具 04:102022/03/11 政治要聞 台中稽查歇業旅館 2家違規各罰18萬 04:102022/03/12 地方新聞 《傳產》豪宅租金比一比 中區租售雙強 16:302022/03/10 財經 全台首個公辦民營室內滑板場啟用 國手體驗示範 20:042022/03/13 體育 北藝中心試營運 媽祖和土地公一起坐鎮劇場看戲 20:452022/03/11 生活 華邦電子大舉徵才招募逾700名職缺 10:252022/03/14 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。