市場擔憂俄羅斯造成的違約、禁止交易與能源風險等金融漣漪，主要國家股市週線持續整理。法人分析，回顧1980年後美股回檔超過10%共有22次，其中有13次發生於非衰退期間，非衰退期間平均跌幅為11%，目前美國就業市場強勁，可支持景氣抵禦升息壓力。在台股部分，由於俄烏戰火持續膠著，歐美制裁動作加大，全球股市延續震盪格局，台股上檔壓力大。近期外資雖賣超台股，不過內資仍積極承接，使得台股走勢相對有撐，短線在俄烏停火前，台股在季線和半年線之間震盪整理機會大。

根據統計，按照過往大規模戰爭經驗，一但開打或不確定因素消除後，台股將醞釀落底反彈，如1990年波灣戰爭、2001年阿富汗戰爭及2003年伊拉克戰爭，台股短線修正後即大幅回揚。此外，於2014年爆發的克里米亞危機中，俄羅斯出動聯邦武裝部隊進駐烏克蘭境內，同樣引發俄羅斯股市重挫，而對台股影響的時間也僅為期一個月。

國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示，台股雖因地緣政治風險震盪加大，不過在內資與官股力守之下，在國際股市中仍相對強勢。在全球貿易持續擴張下，2022年台灣出口動能依舊強勁，2月續寫下連20紅的紀錄，加上民間投資大幅上修，主計處更是上調今年台灣經濟成長率，由4.15%調升至4.42%。台股在基本面支撐下，預期指數下檔空間有限，且評價已達歷史低點，未來12個月預估本益比目前為12.7倍，低於去年10月低點13倍、接近2020年3月低點11.9倍，相較其他市場更具吸引力，待利空出盡後，將逐步回歸企業獲利上修的正向走勢，現在布局正是時候。建議接下來投資可關注競爭力強大、股價波動低及持續配發高股息的個股，由於低波高息股更能發揮防禦力，有股息作為下檔保護，攻守兼備有望抵禦戰爭因素造成的波動干擾。