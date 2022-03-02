COP26之後，各國都在喊出要積極減碳，國內溫管法正在修正當中，但國內企業擔心相關盤查程序複雜，經濟部工業局2日表示，將以大企業帶中小企業進行相關輔導，最終將把170萬家企業都完成探盤查，後續與第三方認證單位減檢查，就能獲得國際上承認的碳足跡。

工業局指出，環保署已經公告應登錄排放源的287家排碳大戶已經完成相關盤查登錄，後續金管會也正在對上市櫃公司進行溫室氣體揭露，剩下來將分階段進行，將先從品牌商供應鏈及CBAM受衝擊廠商提供碳盤查查證示範輔導，後續由大公司帶中小企業，做到全面碳盤查的目標，總計會有170萬家都會列入。

工業局說，減碳的第一步驟就是要做「碳盤查」，掌握排碳來源才能逐步落實減碳工作。目前工總已籌備結合各產業公協會成立「碳中和聯盟」，並透過產業公協會徵詢，已有7家企業有意願響應並參與聯盟，共同協助中小企業建立碳管理能力。工業局已同步辦理講習訓練、建立碳盤查專區、碳盤查計算器、並製作線上教學影片等，將和產業合作共同推動減碳。

過去經濟部在2017至2020年輔導Nissan汽車29家供應商體系進行碳盤查、目標設定、節能輔導、實績追蹤等減碳管理，總減碳量達10113公噸CO2e；亦於109年輔導泰山TWIST WATER環保包裝水產品取得環保署減碳標籤，透過設計及生產改善，每瓶減量30g CO2e，減量約20％。相信未來在產業合作下，持續提升國內中小企業的碳管理能力，將帶動整體產業開啟產業淨零轉型嶄新篇章，共同因應這一波全球淨零競爭賽。