數據顯示，創投資金流向女性創業者的比例很低，但花旗集團最新報告指出，縮短創業投資的性別落差，有助帶動經濟成長，全球國內生產毛額（GDP）可因此增加多達2兆美元。

根據美國創投資料庫暨數據供應商PitchBook所示，去年全美僅2.1％的創投資金，是由女性創立的公司取得。

花旗全球研究部門主管皮特（Andrew Pitt）在報告中提到：「全世界女性創業家面臨的最大挑戰之一，就是欠缺資金管道。」

史丹佛商學院2015年發表報告指出，創投基金（VC）是創業者重要的資金來源，1979年起創辦的美國上市企業中，43％是靠創投基金撐腰成立。

花旗指出，由於貸款業者常高估投資女性創業者的風險，女性爭取到創投基金的機率較小。

花旗表示，創投存在性別落差還有一個原因，就是女性創業投資家的比例偏低。據全球最大女性投資者社群Women in VC的2020年報告，美國創投合夥人中，女性只占4.9％。

花旗報告提到，創投界男性占壓倒性多數，女性即使從事創投工作，多數沒有決定投資對象的權限。

PitchBook指出，女性創投合夥人資助執行長為女性的企業，機率是男性投資人的3倍。然而花旗分析發現，縮短創業投資的性別落差達到平等，全球GDP可因此多出2兆美元，占全球GDP2％到3％，還能創造2.88億個至4.33億個就業機會。

何況數據顯示，投資女性領導的企業，報酬率勝過男性主導的公司。波士頓顧問公司（BCG）報告指出，女性創辦的新創公司每籌資1美元，就有78美分營收，高過男性創辦人企業的31美分。

女性創業取得資金不易，有色人種女性更是弱勢中的弱勢。以非裔和拉丁裔女企業家為探討對象的研究計畫ProjectDiane分析，2009年至今，美國僅有0.6％的創投資金流向非裔女性。