東台集團橫跨工具機及PCB鑽孔機等生產領域，目前集團在手訂單30多億元，訂單能見度看到6、7月。東台集團預期，台商回台設廠可帶動今年設備需求，今年工具機產業景氣雖無法回到2018年高峰，仍持續復甦，並強化台灣、大陸、土耳其及東南亞等亞洲市場布局。

汽車產業占東台集團整體營收比重四成至五成，印刷電路板（PCB）鑽孔機營收占比約二成。東台集團因應智能製造趨勢，這次參展台北及台灣國際工具機展聯展，整合旗下東台、亞太菁英、譁泰及榮田等公司資源，以「智慧製造」為主題，展示軟硬技術整合的五軸自動化生產線外，軟體則秀出數位雙胞、虛擬驗證等內容。

東台集團表示，開展以來，東台集團接觸不少客戶，都是詢問生產遭逢問題，對東台智慧製造解決方案感興趣。

東台指出，去年大陸汽車市場因車用晶片缺貨而受影響，預期今年大陸車市有機會回穩；今年土耳其市場單機自動化需求穩健；台灣市場則因台商回流設廠趨勢而帶動設備需求，樂觀看待今年台灣市場需求。

東台表示，東台今年經營仍有原物料價格和海運運輸等變數，但運輸物流對東台影響不大。東台今年產品定價策略會做調整，進一步優化毛利表現。