強化上(興)櫃公司ESG資訊揭露及股東會決議即時公告，櫃檯買賣中心修正「對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法」及「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」等規章。

櫃買中心表示，此次修正內容包括：為提醒投資人注意風險，明定上興櫃公司若符合「財務及交易資訊重點專區」資訊揭露處理原則相關指標或其他有公告財務資訊之必要而經櫃買中心函知者，應定期公告申報相關財務資訊。

再者，配合綠色金融行動方案要求上櫃公司對環境、社會及公司治理相關資訊揭露，爰規範上櫃公司應申報ESG相關資訊。

第三，配合公開發行公司年報應行記載事項準則及公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法之修正，上櫃公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應提前申報股東會年報、股東會議事手冊及相關會議補充資料。

此外，為強化股東會運作，未來上櫃公司應於股東會召開完畢後當日公告申報股東會議案之表決情形。