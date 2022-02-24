大陸央視新聞報導，中國駐烏克蘭使館新聞發言人24日就當前烏緊張局勢發表談話，稱當前烏克蘭緊張局勢正在急劇升級，一些地區已經出現爆炸和槍擊，情況還在迅速變化之中，還存在著許多的不確定性因素，烏安全風險驟然上升，中國在烏公民約6000人，面臨安全挑戰增多。目前，烏克蘭已宣布全國進入戰爭狀態。

使館發言人表示，一是使館密切關注形勢，並第一時間發布安全提醒，表示當前烏安全形勢進入到十分緊張的階段，要求中國公民密切關注形勢發展，並採取相應的應對防範措施，保護好自身安全。使館提出了一些當前情況下如何正確應對的建議。

二是指導中國商會、中國留學生會和華僑協會積極發揮作用，希望他們能夠有效團結和引導中國公民，尤其是要給那些需要幫助的人多提供協助。

三是使館將全力以赴地解決大家遇到的各種困難。

四是使館健全了各項應急機制，使館各個部門都已經動員起來，加上中國商會、留學生會和華僑協會等機構，特別是廣大中國公民集體的力量，使各項工作有了更加有力的保障。

據報導，接下來的一個時期，將是烏近幾年局勢變化最為緊張的一個時期。中國使館將繼續做好上述各項工作，特別是保護好廣大在烏中國同胞。

據統計，在烏中國公民約6000人，包括中資企業、留學生和華僑等，主要分布在基輔、利沃夫、哈爾科夫、敖德薩和蘇梅等地。目前，中國公民情緒基本穩定，生活學習和工作雖受影響，不安情緒有所增加，但未發生恐慌潮。