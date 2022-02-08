英特爾8日宣佈將額外挹注10億美元的資金，支援為晶圓代工生態系統建立顛覆性技術的初期新創公司和成熟公司。該筆資金在英特爾資本（Intel Capital）和英特爾晶圓代工服務（IFS）合作之下，將優先投資於能夠加快代工客戶產品上市時間的能力，包括矽智財（IP）、軟體工具、創新晶片架構和先進的封裝技術。

英特爾同時宣布與數家公司的合作關係，這些合作計畫將與此筆資金發揮相輔相成的效果，並專注於關鍵的策略產業轉折點，透過一個開放的晶片平台實現模組化產品，並支援利用多種指令集架構（ISA）的設計方法，包括x86、Arm和RISC-V。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，代工客戶正在迅速接受模組化設計方法，使他們的產品得以與眾不同，並加速上市時間。英特爾晶圓代工服務已經做好準備，來引領此一重大產業轉折點。透過我們新增的投資資金和開放的晶片平台，可以協助推動生態系統在整個晶片架構範圍內開發顛覆性技術。

英特爾最近成立了IFS作為其IDM 2.0策略的關鍵一環，以協助滿足全球對先進半導體製造日益增長的需求。除了提供領先的封裝和製程技術以及在美國和歐洲的承諾產能之外，IFS的定位是為晶圓代工產業提供最廣泛的差異化IP組合，包括所有領先的ISA在內。

英特爾晶圓代工服務總裁Randhir Thakur表示，英特爾是一家創新的企業，但我們知道，並非所有好的想法都源自我們公司內部。創新在開放和協作的環境中蓬勃發展。與風險投資領域公認的領導者—英特爾資本合作挹注的這筆10億美元資金，將調動英特爾的全部資源，推動晶圓代工生態系統的創新。

英特爾資深副總裁暨策略長Saf Yeboah表示，英特爾資本的歷史和專長都是從晶片起家。在過去的30年當中，我們已經向120家支援半導體製造生態系統的公司投資了超過50億美元，從開採的材料到用於實現設計的軟體工具。我們所有的投資，從對初期新創公司的前瞻投資到深入的策略和合作投資，都在在推動了架構、智慧財產、材料、設備和設計方面的創新。