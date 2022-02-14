台灣機械設備元月出口值首度突破30億美元，再度改寫單月史上新高。台灣機械工業公會彙總統計，台灣機械設備1月出口值30.13億美元，年成長12.8％；折合新台幣計價833.11億元，年增幅9.6％。機械公會表示，1月台灣機械設備出口創單月新高，顯示國際景氣對機械設備的剛性需求持續暢旺。

機械公會14日公布，1月台灣機械前3大設備出口項目，機械電子設備出口值5.23億美元而居冠、出口占比達17.4％、年成長46.6％；檢量測設備出口值3.63億美元而居次、出口占比12.0％、年減2.5％；工具機出口值2.23億美元而排名第三、出口占比滑落至7.4％、年減2.2％。

機械公會表示，1月台灣機械出口前3大市場，美國以7.74億美元、出口占比25.7％而樂聲最大出口市場，中國大陸7.20億美元居次，占比23.9％、銷往日本1.97億美元、占比6.5％。

機械公會指出，受疫情持續影響，原物料與航運成本仍維持高點，新台幣兌美元匯率，近期受美元轉強影響，略為回貶，仍在27.85元附近徘迴，觀察台灣整體出口表現仍然亮眼，短期新台幣匯率不易持續貶值的趨勢。

機械公會指出，目前我國持續維持二級警戒，雖變種病毒Omicron仍威脅全球，但國際已有部分國家正式宣布與病毒共存，解除一切防疫規定與限制，未來也將有更多國家加入或逐步放寬防疫規定，此舉將有利於經濟復甦與商務交流活動。台灣目前完整疫苗接種覆蓋率已超過75％，但邊境管制規定與防疫清零政策，仍持續對我經濟造成影響。

機械公會建議，政府仍應參考國外先進國家做法，適當因應與調整，降低對產業的衝擊。