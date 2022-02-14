在綠色技術、低碳與環保、循環經濟工程建案增加，手中在建工程創歷史新高加持下，國內最大統包工程商中鼎（9933）1月合併營收61.78億元，創同期歷史新高，年增23.63％。

迎合全球趨勢、市場潮流，中鼎表示，綠色技術、低碳與環保工程，是手中在建工程占比增加最快速的一塊。依中鼎統計，在2015年，綠色技術、低碳與環保工程所占的金額只有23％，到了2021年，占比已達74％、成長了4.5倍。

至2021年11月底，中鼎的在建工程金額已達3287億元。

在國內減煤、增氣、展綠的能源轉型路徑下，中鼎表示，國內潔淨能源商機，仍是集團未來3年積極爭取的工程承攬案源之一。依中鼎規劃，到2025年，國內燃氣電廠潛在商機約3000億元、天然氣接收站相關設施潛在商機約1500億元。

至於在循環經濟領域，中鼎表示，政府在水資源投資上，2019年到2025年，將釋出多座再生水廠新計畫，潛在商機約500億元、規劃新增五座含投資／興建／營運工作的海淡廠計畫（桃園、新竹、嘉義、台南、高雄），潛在商機約600億元。

以國內綠色、環保工程案量規模，市場指出，中鼎在建工程持續創新高的機會極大，以目前在建工程完工的時程，未來五年的營運成長無虞。