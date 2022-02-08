友華（4120）集團8日宣布，斥資逾八億元興建的高致敏性無菌針劑廠，已於一月獲得國內PIC/s GMP認證，並接獲6家藥廠的開發訂單；該廠的液劑年產量可達450萬瓶、凍晶粉末年產量160萬瓶，未來計畫將建置一條採用即用型蜂巢裝充填生產系統，在在都有助於擴展CMO/CDMO佈局。

一直都是製藥族群獲利模範生的友華，2021年受新冠疫情波及，營收47.67億元，年衰退11.4%，前三季每股淨損0.55元，打破上櫃掛牌以來首度沒有獲利的紀錄。

友華表示，該新廠是國內第一家使用Syntegon (Bosch)充填生產線以及IMA isolator自動裝卸凍晶乾燥生產線，生產液劑和凍晶乾燥粉末產品。彈性的產能規畫能滿足研發用小批量到商業化大批量的生產。

目前友華已和六家國內、外研發型藥廠合作小批量技轉開發，包括大分子的蛋白質用藥、大分子抗癌用藥、疫苗、小分子抗癌與非抗癌用藥等。取得PIC/s認證後將加速向美國FDA申請查廠，迎接CMO/CDMO的全球成長趨勢。

友華表示，該無菌針劑廠已陸續投資超過八億，全廠有三大特色，除了全程採用德國Bosch填充隔離手套箱外，也可在同一生產線生產液劑及凍晶產品，且配備高適應性的一次性使用的調配桶及調配袋，適用於小批量、高毒性、高汙染、新配方產品，排除交叉汙染的風險，確保操作人員的安全。

友華說，該無菌針劑廠完全依照台灣TFDA PIC/S、日本PMDA以及美國FDA要求的標準興建，以目前高規格設備，注射用溶液在連批生產下，年產量可達450萬瓶，凍晶粉末年產量160萬瓶。未來計畫將建置一條採用即用型蜂巢裝充填生產系統，除了有不同包裝型態供客戶選擇外，且兼具快速換線的特性滿足客戶不同的需求。

另外，友華位於雲林虎尾的製藥廠，2013年開始生產錠劑、膠囊等口服固體製劑，隨著今年高致敏性無菌針劑加入生產行列，公司認為，對於在CMO/CDMO的策略佈局上將更加完整。