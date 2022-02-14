近日一款員工行為監測系統，將大陸上市公司深信服科技公司與相關企業推上輿論的風口浪尖。2月11日晚間有網友在微博公開一款員工行為監測系統的圖文，指出該系統可監測員工上網行為是否有跳槽意向而引發輿論熱議。隨後該系統頁面也被指出與深信服2017年開發的「深信服行為感知系統BA」產品介紹頁面一致。

據《成都商報》旗下紅星資本局13日發現，之前深信服官網列出該監控系統與光大銀行深圳分行、新浪以及華東師範大學合作的成功案例，目前已搜索不到或刪除。

此外，在百度搜索、頭條搜索中還能搜到「光大銀行深圳分行採用深信服上網行為管理方案」等標題，但進入網頁已沒有任何內容，只顯示「404」字樣。

深信服客服方面表示，系統主要是對員工在單位網路內的網站訪問記錄進行分析，支持做離職（傾向）分析，並向紅星資本局提供離職傾向分析的相關頁面。圖片顯示，管理者可在一段限定時間內，查看期間內訪問招聘網站的用戶、訪問時長、訪問次數。

而被傳出有合作的光大銀行深圳分行相關工作人員回應，該分行並未與深信服展開稍早官網展示的合作服務」。但就之前合作內容具體是什麼、是否購買了深信服的系統，則表示「這屬於專業的業務問題，我還不太清楚。」