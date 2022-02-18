據Manager Magazin的報導，福斯集團已經與華為就以數十億歐元收購其自動駕駛部門進行談判。

福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)曾在周三指出，預計汽車產業在未來25年將看見自動駕駛的廣泛普及，公司正尋求建立新的夥伴關係，以提高集團軟體的獨立自主能力。

媒體引用內部消息指出，稱雙方集團領導人已經就該筆交易進行談判，該交易還涉及到一些福斯不熟悉的技術系統。