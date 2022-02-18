《國際產業》收購自駕部門 傳福斯與華為談判中 11:422022/02/18 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據Manager Magazin的報導，福斯集團已經與華為就以數十億歐元收購其自動駕駛部門進行談判。 福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)曾在周三指出，預計汽車產業在未來25年將看見自動駕駛的廣泛普及，公司正尋求建立新的夥伴關係，以提高集團軟體的獨立自主能力。 媒體引用內部消息指出，稱雙方集團領導人已經就該筆交易進行談判，該交易還涉及到一些福斯不熟悉的技術系統。 《電子零件》健和興第1季可望優於去年同期 股價逆升 《半導體》十銓電競記憶體 獲Intel認證 #系統 #收購 #部門 #華為 #福斯集團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福斯汽車 傳有意收購華為自駕部門 21:392022/02/17 財經 《科技》英特爾強化晶圓代工 收購高塔半導體一舉數得 07:442022/02/17 財經 《國際產業》Spotiy大力投身播客業務 再併購兩家公司 12:502022/02/17 財經 歐央官員：ECB資產收購計畫 Q3結束 不會緊接著升息 04:102022/02/17 全球財經 印度稅務部門對華為印度營業場所進行突擊搜查 10:252022/02/17 兩岸 十銓DDR5電競記憶體 全數獲Intel XMP3.0認證 20:132022/02/17 財經 俄烏若開戰 韓示警供應恐斷鏈 04:102022/02/18 全球財經 《金融股》「雙豐」永豐金元月獲利勝出 受惠台股熱絡 10:002022/02/18 財經 權證星光大道－強茂 車電出貨放量 04:102022/02/17 證券．權證 雇主申請聘僱外國人 審查費多元繳納超方便 15:052022/02/17 生活 韓國貿長示警 俄烏開戰全球供應鏈恐斷鏈 22:492022/02/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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