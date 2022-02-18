公司其他員工神情鎮定排隊配合篩檢。（林雅惠攝）

高雄18日新增2例本土確診個案，其中一例是國巨楠梓廠員工，屬於新北設計師傳播鏈感染者，曾在2月13日在北部與確診者共同聚餐，並一同到KTV歡唱染疫，高市府防疫團隊經疫調發現，高雄共有5人參加該北部聚會，目前3人確診，另外2人採檢則呈現陰性反應。

由於確診者是國巨楠梓廠員工，高市府防疫團隊接獲通報後，緊急採取相關應變措施，連夜匡列所有接觸者，並列出高風險紅區22人、黃區100人，另還有餐廳或共用場域接觸者270人，共392位PCR採檢，紅區密切接觸者22位都陰性，黃區和其他風險接觸對象都還在檢驗中。

國巨公司接獲衛生單位通報一名員工確診後，已立即依衛生單位指示進行疫調、隔離、採檢及後續處置，並於第一時間進行廠區全面消毒，其餘員工配合採檢，國巨清消毒及採檢過程為了避免受到干擾，也拒絕媒體進入拍照，不過現場觀察，員工秩序良好，不僅排隊配合採檢，神情似乎也很鎮定。

國巨也發出聲明表示，採檢確診人員及密切接觸者匡列人員依高雄市衛生局通知進行隔離，此事件不影響公司整體營運及生產，相關細節以政府公開資訊為主，後續處理遵從中央疫情指揮中心及高雄市衛生局指示。

高雄市長陳其邁表示，該員工確診前2天並未進入公司，而依據他目前的Ct值27推斷，3天前進公司時的Ct值應大於30，再透過血清學判斷，病毒在患者出現症狀的前3天才具有感染力，所以雖然該員工在公司不能說沒有風險，但是評估風險不高。

即便如此，高市府防疫團隊仍依最嚴格的標準，針對公司員工緊急擴大採檢，廠區篩檢分為高風險紅區匡列22人、黃區100人、一般區270人，目前約有180人採檢結果已出爐，均呈現陰性反應。

高市府衛生局說明，該名員工是一名30多歲男性，由於與北部確診者有過接觸，經轉介通報後立即匡列採檢，他曾於採檢當下跟醫師主訴出現喉嚨癢症狀，隨後PCR陽性確診，目前於負壓隔離病房治療當中。