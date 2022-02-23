台灣加班文化盛行，多數上班族都習以為常，不過一名男網友抱怨，他近一周的上班時數已經快超過60小時，向老闆提出休假要求，卻被回嗆「我也很久沒休了啊」，讓他十分傻眼。根據《勞基法》規定，一天正常上班時間加上加班時數不能超過12小時，若違反規定可處新臺幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。

一名男網友在臉書社團《靠北老闆/主管2.0》發文抱怨，指出自己一周工時已經快達60小時了，等於每天都在加班，讓他身心俱疲，決定向老闆提出休假要求，不料老闆聽完只回一句「我也很久沒休了啊」，讓他十分傻眼，內心暗譙「老闆那我也可以跟你領一樣的薪水嗎」。

貼文一出，不少網友留言痛批，「有些老闆搞不清楚自己的定位」、「我前老闆也是，一直說連續好幾天都工作到凌晨三點，說我們要再多付出時間在公司」、「以前的老闆都把員工當寶，因為員工是公司最大的資產；現在的老闆都把員工當外傭，因為有錢不怕請不到人」。

根據《勞動基準法》第30條規定，勞工每天的工作時間不得超過8小時、每周不得超過40小時，如有加班需求，《勞動基準法》第32條亦有規定，一天正常上班時間加上加班時數不能超過12小時，也就是說一天不能加班超過4小時，若違反上述規定，可處新臺幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。