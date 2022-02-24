桃園疫情正在收斂當中，不過今天傳出有名新興高中學生，因入院陪病做PCR採檢呈陽性確診，衛生局今下午派遣醫療團隊入校對全校5616名師生採檢中，明天該校也預防性停課1天。

據了解，新興高中3年級1名男學生，日前因媽媽住院入院陪病，PCR採檢陽性確診，不過Ct值35偏高，由於該名男學生昨日仍有進學校上課，衛生局不敢懈怠，已派醫療團隊進入學校採檢中，全校共5616名師生，人數眾多預估須採至晚間，結果明天才會出爐。