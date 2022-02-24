桃園新興高中學生確診 全校明停課 5616人採檢中 14:502022/02/24 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園新興高中學生陪病PCR確診，昨有入校上課、現全校5616人採檢中。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園疫情正在收斂當中，不過今天傳出有名新興高中學生，因入院陪病做PCR採檢呈陽性確診，衛生局今下午派遣醫療團隊入校對全校5616名師生採檢中，明天該校也預防性停課1天。 據了解，新興高中3年級1名男學生，日前因媽媽住院入院陪病，PCR採檢陽性確診，不過Ct值35偏高，由於該名男學生昨日仍有進學校上課，衛生局不敢懈怠，已派醫療團隊進入學校採檢中，全校共5616名師生，人數眾多預估須採至晚間，結果明天才會出爐。 亞旭電腦群聚釀175人確診今全面復工 前進指揮所同步解編 陸昨新增新冠本土確診85例 內蒙占40例 臺灣輸入1例 #新冠肺炎 #台灣 #停課 #採檢 #新興高中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女在群組自稱確診衰被檢舉法辦 檢方查一紀錄還清白 13:102022/02/23 社會 香港再增8674例確診 另有7990例呈報個案 16:582022/02/23 兩岸 染疫康復6個月內有症狀可掛整合門診 專區今起上線 14:182022/02/23 生活 新竹縣＋3 苗栗確診女回娘家 父親姊妹都染疫 12:392022/02/24 生活 北市信義區Singo KTV爆確診足跡 Ct值曝光 12:392022/02/23 生活 《國際社會》逾2.3萬人 泰每日Omicron新確診創新高 15:232022/02/24 財經 入境陽性率創新高 東南亞中東列重點 04:102022/02/24 焦點要聞 本土7確診分布4縣巿 北巿護理師染疫 匡列275人 14:192022/02/24 生活 依各州指引調整 蘋果門市 不要求顧客戴口罩 04:102022/02/24 全球財經 高雄＋1 居隔陰轉陽確診 旗津地區防疫管制鬆綁 14:392022/02/24 生活 新加坡添逾2.6萬人確診再創新高 病床需求大增 03:372022/02/23 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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