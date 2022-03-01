俄烏戰爭持續，我在烏克蘭的留學生撤離到波蘭華沙後，2月28日搭機返國，不過卻在土耳其轉機時，被要求出示PCR檢測證明，導致他們無法登機，留學生批評「政府做事做半套」。教育部則表示，學生於土耳其機場貴賓室休息，將盡力協助他們早日返台。

我國留學生Simon透過與台灣媒體建立的聯絡群組指出，他們撤退到華沙後，包含留學生及其他人士共10人，決定飛回台灣。衛福部說，從戰地回來的人，登機時不用提出PCR檢測證明，不過在他們返國過程中，卻遭遇困難。

Simon表示，他們原定搭乘土耳其航空從華沙飛往伊斯坦堡，再從伊斯坦堡轉機回台灣。他們沒有PCR檢測證明，一行有10個人，順利從華沙登上飛機，抵達伊斯坦堡機場後，卻被要求出示PCR檢測證明才能進行第二段航程，但航空公司卻要他們出示PCR證明，最後他們登不了機。

Simon說，他們原本要在今天早上7時搭機從土耳其轉回台灣，但因為上不了飛機，只能滯留在伊斯坦堡機場，以等待隔天的班機回台灣。

而在機場多停留一天的費用，他們要自己負擔，他感嘆「政府做事做半套」，造成他們現在的處境。

對此，教育部表示，駐外館處原即已依規定協助學生備妥登機前無法出示COVID-19核酸檢驗報告之旅客入境檢疫切結書，移民署並已向航空公司核發同意四名學生登機文件，確保學生可以登機，學生返台入住集中檢疫所事宜已同步調整安排。目前學生於土耳其機場貴賓室休息等候後續航班安排。

教育部說，6名搭乘第1批撤僑巴士於2月26日抵達波蘭的學生中，4名於2月28日搭機返台，目前在土耳其等候轉機、2名目前暫留波蘭；原尚在烏克蘭的3名學生中，1名已抵斯洛伐克避難、1名烏東及1名烏南學生刻正前往搭乘第2批撤僑巴士。針對4名返台學生已經準備好各項入境相關事項及入住檢疫場所。

指揮中心發言人莊人祥表示，國人於海外取得PCR報告有困難時，請先洽航空公司，以安排機上與其他旅客(有陰性報告)座位區隔後搭機，抵臺時需配合於機場採檢。