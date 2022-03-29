基隆海洋大學再1學生確診 外籍生疑入境檢疫解隔後得知陽性 13:272022/03/29 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆海洋大學再傳1名學生確診新冠肺炎，外籍生疑似入境居家檢疫後得知感染。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆海洋大學28日傳出1名老師與1名學生確診新冠肺炎，傍晚緊急快篩2664名學生，29日午間傳出1名外籍學生確診。據了解，確診外籍生沒有在28日快篩中發現陽性，而是在入境居家檢疫解隔離後，回到學校才收到確診通知，確診學生相關狀況校方仍在掌握中，資料更加明確後將對外正式說明。 基隆疫情延燒 海洋大學1師1生確診 感染源待釐清 防堵「陰轉陽」 林右昌下令二信高中師生連續快篩3天 #學生確診 #1名 #確診 #海洋大學 #陽性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化傳幼兒園爆疫情 縣府14：30說明 12:202022/03/29 生活 移工群聚疫情連環爆 勞動部長：針對宿舍加強稽查 12:032022/03/29 財經 基隆新冠疫情燒不停 王必勝認為這件事最重要 10:062022/03/29 生活 竹北安興國小童3採陰轉陽確診 Ct值曝光 1高中預防性停課 10:492022/03/29 生活 基隆二分局染疫隊長邀宴 刑事局第一大隊1隊長赴約也隔離 08:502022/03/29 社會 基隆＋2 海洋大學1師1生確診 即起改線上授課 10:022022/03/28 生活 海大教授跑小吃店確診 妻任職介壽國中 北巿今急篩240人 10:292022/03/29 生活 勞保局電話服務中心人員確診 接觸者60人PCR採檢 22:172022/03/28 生活 勞保大樓傳確診！勞保局證實：電話中心委外人員染疫 22:072022/03/28 生活 工商社論》民眾正確面對疫情，政府謹慎處理解封政策 04:102022/03/29 財經要聞 不敢大意！海洋大學再傳2女大生身體不適 急送醫篩檢 17:562022/03/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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