基隆海洋大學28日傳出1名老師與1名學生確診新冠肺炎，傍晚緊急快篩2664名學生，29日午間傳出1名外籍學生確診。據了解，確診外籍生沒有在28日快篩中發現陽性，而是在入境居家檢疫解隔離後，回到學校才收到確診通知，確診學生相關狀況校方仍在掌握中，資料更加明確後將對外正式說明。