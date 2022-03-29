新北樹林傳動元件大廠「全球傳動」群聚案全案累計已有23人染疫，新北市衛生局擴大廠檢全廠1108人，工廠已完成全廠清消，25日起暫時停工，衛生局表示，因該廠有兩波傳染期，觀察期至29日，並安排於30日第二次PCR採檢，再視結果確認能否復工。

衛生局指出，須確認清消及防疫動線都合乎規定，且落實工作場域防疫管理管理，才會准許復工，所有員工復工時須持PCR陰性證明才能到公司上班。