樹林科技廠群聚累計23人染疫 何時復工？衛生局給答案 11:112022/03/29 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局表示，因該廠有兩波傳染期，觀察期至29日，並安排於30日第二次PCR採檢，再視結果確認能否復工。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北樹林傳動元件大廠「全球傳動」群聚案全案累計已有23人染疫，新北市衛生局擴大廠檢全廠1108人，工廠已完成全廠清消，25日起暫時停工，衛生局表示，因該廠有兩波傳染期，觀察期至29日，並安排於30日第二次PCR採檢，再視結果確認能否復工。 衛生局指出，須確認清消及防疫動線都合乎規定，且落實工作場域防疫管理管理，才會准許復工，所有員工復工時須持PCR陰性證明才能到公司上班。 4月必有大事？印度神童預言全球恐爆7災難 台灣被點名 今年別想出國玩？前台大醫見本土炸鍋：離開放更近了 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #樹林科技廠 #復工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣女生身高、罩杯PR值出爐 妹子低頭看大驚：數據灌水 07:592022/03/29 生活 去不了俄羅斯了？俄將限制「不友好國家」公民入境 我恐受影響 09:412022/03/29 國際 2022「新北產業發展諮委會」，侯友宜「盼這樣！」 10:472022/03/29 區域情報-新北 魔法水樂園 體驗新北水利建設翻轉 04:102022/03/29 地方新聞 竹北安興國小童3採陰轉陽確診 Ct值曝光 1高中預防性停課 10:492022/03/29 生活 終於說重話了！ 蔣萬安批陳時中：過於獨斷 10:482022/03/29 政治 基隆新冠疫情燒不停 王必勝認為這件事最重要 10:062022/03/29 生活 上海分區封控措施 外媒憂：恐進一步打亂全球供應鏈 09:082022/03/29 兩岸 海大教授跑小吃店確診 妻任職介壽國中 北巿今急篩240人 10:292022/03/29 生活 她連7問侯友宜「是否競選連任」答案嚇死人 網暴動了 08:502022/03/29 政治 大潭電廠群聚＋1 竹北國小童確診 87名師生居隔 09:092022/03/29 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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