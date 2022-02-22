高雄22日無新增確診個案，國巨楠梓廠採檢2106人，採檢結果出爐，全為陰。市長陳其邁提醒，近日天氣寒冷，若家中有居家隔離者，民眾勿因此緊閉門窗，要保持空氣流通。

陳其邁表示，中油大林廠，黃區自主健康管理者已經篩檢第4次，無確診個案，預計第11天時再度採檢一次，總計達5次，確保社區沒有傳染風險。

近日傳出有防疫旅館員工因環保局人員執行消毒任務導致中毒昏倒的事件，衛生局解釋，清消液體主要為漂白水，屬強效性噴灑，消毒水會殘留在表面一段時間。該事件會發生，主要是發生在通風不良的空間內，可能是過敏及氣體相關的刺激。

陳其邁強調，omicron有四成感染者無症狀，市府針對風險地區，如工業區、科學園區、港口、機場等地仍嚴加感控，未來防疫政策將著重在醫院量能的維持，還是會維持戴口罩等一定程度的管制措施。

陳其邁也再度呼籲，家中有75歲以上長輩者，一定要施打第3劑疫苗，降低重症率。