歷時32天，遠雄自貿港區前進指揮所結案。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝，身兼前進指揮所的指揮官，他表示，遠雄自貿港面臨園區人數多、公司多、流程複雜等問題，但好在早期處理，並未有嚴重擴散情況。

王必勝表示，未來即使解封後，又出現疫情，考量經濟上的衝擊，不會有大量匡列，會採取有效、適當的作為，也會避免停工衝擊。他在結案報告中給出五建議，可供其他企業參考，移工管理應重視「分層、分流」，希望各廠員工避免過多互相交流。

再者，他指出，公司在興建建築時，可以預先規劃防疫相關空間、動線；並且加強派遣人員管理，因派遣人員流動率高，希望可以加長人員在職時間，即便短期也要建立人事資料，有利後續追蹤。他也建議各公司、單位設置「防疫負責人」增加與中央、地方衛生單位聯繫效率，也增加效率。指揮官陳時中也說，若出現確診者，疫調人員進去調查時可以即時接軌。

最後，他說，同業間的橫向聯繫也很重要，如，亞旭有跟竹南的智邦科技交流經驗。