職務再設計協助中高齡員工提升工作效率。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動力發展署中彰投分署推動中高齡者及高齡者職務再設計計畫，結合輔導委員專業建議，為企業打造友善職場環境、改善工作設備或調整作業流程，使中高齡者及高齡者能續留職場，繼續發揮優勢及價值且穩定就業。

成立至今近60年機車大廠PGO摩特動力工業，也面臨中高齡員工逐漸增加問題，在中彰投分署協助下，運用計畫資源協助資深員工延續職場活力，使公司人力運用有更多彈性，也讓資深員工再次成為企業的重要戰力。

中彰投分署分署長林淑媛表示，職務再設計服務因應中高齡勞工容易因年齡增長而有生理或心理功能的限制，在工作遭遇困難或不便，加以生產技術進步快速，因技術或技能相對落後而面臨就業上的困境，針對中高齡者之特性，透過改善工作環境、設備、機具或工作方法的重新設計與安排，著重人性化的措施，以彌補歲月所加諸於工作上的限制，使中高齡者所具有的豐富人生經驗、智慧得以繼續發揮。

PGO摩特動力工業股份有限公司鐘廠長表示，該公司成立至今近60年，是國內首屈一指的機車品牌，但隨著公司規模日益茁壯，中高齡員工人數也逐漸攀升到25％，為有效改善中高齡員工因體力衰退，造成工作效率降低的問題，陸續尋求中彰投分署的協助。

在專業顧問輔導下，將組立機車零配件之運送流程，改採以牙叉型電動拖板車之電動揚升及輔助行走特性進行作業，大幅減輕產線上中高齡者及高齡者員工搬運負荷，設備運作更因迴轉半徑小之結構設計，提高其工作效率，同時強化中高齡者及高齡者員工的選用育留制度，希望能讓人力運用保有更多的彈性。

申請中高齡者及高齡者的工作環境及內容診斷輔導服務個案，經專家評估後，就需要改善的項目，包括工作設備或機具、提供就業輔具、改善工作條件、調整工作方法、改善職場工作環境等，提供每人每年最高10萬元的補助。