有鑑於警察勤務繁忙，除了日常查察、巡邏、臨檢、守望與值班外，還有犯罪偵查等，加上值勤期間每每遇到各種動態狀況，需要即時影音記錄與應變，神達(3706)子公司神達數位旗下行車記錄器領導品牌Mio，落實關懷社區與地方回饋，在即將到來的春節連假前夕，與總部所在的桃園市政府警察局龜山分局聯繫，捐贈Mio高科技雙鏡頭行車記錄器，協助警方在繁重的重要節日安全維護工作中更有力，並向第一線警察為了大家能安居樂業所做的辛勞表達支持與感謝。

神達數位總經理張樂(君羊)率領同仁前往桃園市政府警察局龜山分局捐贈，分局長蔡啟仁代表授贈。捐贈包含Mio最先進的汽車用高階雙鏡頭行車記錄器以及機車用行車記錄器，此次捐贈的行車記錄器將分別配置在龜山分局所屬隊、分隊及派出所之警用汽機車供公務車執勤時使用。

總經理張樂(君羊)說：「道路的日常就是層出不窮的狀況，科技不斷的日新月異，我們也不斷地與時俱進提供最新科技及體貼入微的設計，協助改善開車安全問題，因此Mio能再度以高品質行車記錄器穩站2021年台灣市占率第一，我們也一直在尋找適當機會可以貢獻我們的專業，又可以回饋給社會，於是我們從捐贈到總部所在地的警分局開始，期望這份心意可以拋磚引玉，為社會帶來良善正向的循環。」

神達投控總經理暨神達數位董事長何繼武說：「作為重視ESG永續發展企業，神達投控以實現智能、互聯與環境永續發展為目標，追求企業成長同時，也以自身科技與能力持續投入社會公益活動，新的一年開始，在社會公益上我們有許多期許，捐贈行車記錄器是個開始，我們將持續累積無數個行動力，將企業的正向影響力持續擴散出去。