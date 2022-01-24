大眾投控公司捐贈50台空清循環扇給桃園機場防疫計程車隊，空清循環扇以優良的技術防堵病毒及細菌，確保駕駛和乘客的健康安全。（陳麒全攝）

大眾投控公司捐贈50台空清循環扇給桃園機場防疫計程車隊，空清循環扇以優良的技術防堵病毒及細菌，確保駕駛和乘客的健康安全。（陳麒全攝）

大眾投控公司捐贈50台空清循環扇給桃園機場防疫計程車隊，提供防疫車隊及民眾安全的搭車環境。（陳麒全攝）

大眾投控公司捐贈50台空清循環扇給桃園機場防疫計程車隊，桃園市長鄭文燦也親自出席捐贈儀式，並表示市府將募集更多防護物資，提供防疫車隊及民眾安全的搭車環境。（陳麒全攝）

大眾投控公司捐贈50台空清循環扇給桃園機場防疫計程車隊，提供防疫車隊及民眾安全的搭車環境。（陳麒全攝）

大眾投控公司24日捐贈50台空清循環扇給桃園機場防疫計程車隊，加強防疫車隊裝備，桃園市長鄭文燦也親自出席捐贈儀式，並頒發感謝狀。鄭文燦致詞時表示，防疫車隊是從機場到社區非常重要的安全機制，在過去兩年辛苦服務入境旅客，也確保了國門的安全，非常受到外界肯定。去年防疫計程車隊將近600多位司機，總計出勤約2萬5千多趟次，平均每日約64趟次。

鄭文燦指出，隨著農曆春節將近且疫情緊張，目前每日防疫計程車出勤高達500多趟次，載送的範圍也擴大至鄰近縣市，代表執勤密度及風險皆增加，包括機場到防疫旅館，或從防疫旅館到醫院、住家到集中檢疫所等工作，執行多項勤務非常辛苦。

鄭文燦感謝大眾全球控股公司捐贈三菱電機空清循環扇，以優良的技術防堵病毒及細菌，確保駕駛和乘客的健康安全，讓防疫等級能夠再提高，市府將募集更多防護物資，提供防疫車隊及民眾安全的搭車環境。

鄭文燦談到，Omicron疫情傳播快、感染快，非常難以防護，目前機場2萬工作人員約有8成居住在桃園，因此市府進行社區採檢時，也會反向追蹤機場個案，雖然桃園機場有零星的確診個案，市府與中央將盡最大努力確保機場防疫安全，目前桃機清零計畫已告一段落，中央前進指揮所也移至遠雄自貿港，正在擴大採檢。

大眾投控總經理簡民智表示，因為近日Covid-19疫情升溫，桃園機場作為國人入境的第一道防線，整體防疫作戰非常緊張，為了與市府、桃機共同對抗疫情，特別捐贈50台三菱電機空清循環扇，經日本國家級實驗室證實，可在極短時間內消滅Covid-19病毒，安裝在防疫計程車時，可打造更安全舒適的乘車環境，讓司機及乘客皆能安心搭乘。他也感謝防疫車隊司機每日辛苦冒生命危險協助對抗疫情，並期盼大眾共同加入防疫作戰。