文傑建設公司董事長郭進源熱心公益，22日再度捐贈新北市政府2輛復康巴士，市長侯友宜代表受贈並致上感謝獎牌，允諾會妥善運用，持續打造無障礙、友善高齡的生活環境。

侯友宜表示，郭董事長同時也是新北市警察之友會理事長，長期帶領民間團體協助維護治安為民謀福祉，今日再度發揚大愛捐贈2輛復康巴士，不只作為家人生日禮物，更是送給新北市民的新年賀禮，意義非凡。

侯友宜說，新北市人口多資源不足，需要仰賴民間支援，例如復康巴士現已達654輛，其中有500餘輛皆來自民間團體及企業捐贈。感謝許多像郭董事長的企業家，讓社會充滿愛心、祥和，支持市府推行市政，幫助市民平安度過難關。

郭進源4度捐贈市府復康巴士，加上這次捐贈的2輛共計6輛復康巴士。郭進源說，在外做生意有賴市府協助，也感謝警察辛苦維護治安；他觀察需要復康巴士協助的民眾有很多，希望盡棉薄之力回饋社會，也相信民間力量能協助政府照顧更多市民，讓新北市的身心障礙者及失能長輩外出更便利更安心。