現在正值學生的寒假，父母需要同時兼任工作與照顧小孩，新北市長侯友宜昨(26日)晚間在臉書表示，相信家長們因此對公托更有感，他更透露板橋埔墘公托中心日前舉行7家公托聯合開幕時，見到了11年前自新北市全國第一家汐止忠厚公托中心畢業的小小孩「跑跑」，更加碼曝光兩人8年前的合照，感動直喊「看著孩子能在我們的努力下平平安安、健健康康地長大，讓我覺得非常欣慰」。該篇貼文不到一天的時間，已有超過1.2萬人按讚。

新北市於板橋埔墘公共托育中心日前舉辦第95至101家公托聯合開幕儀式，侯友宜說，在該場活動見到了「跑跑」，老師回憶著跑跑的兒時情景，當年只會爬的跑跑，活動力十足，還曾經自己爬到嬰兒床下睡著了呢！如今當年的小小孩現在已經長得又高又修長，跑跑說他熱愛踢足球，還帶了一張當年念公托時我抱著他的照片，寫了張小卡片給，寫著「...蓋了許多公托讓小寶寶安心長大，讓爸爸媽媽繼續上班...」，短短幾行字，卻無比溫暖。

侯友宜回想起當初在草創忠厚公托時，帶著團隊從忠厚市場的二樓空間開始規劃，從內部托嬰中心的設備、親子館的設計，到動線安排及公安和消防等，甚至還曾蹲在廁所內，對小朋友馬桶的高度，要高幾公分還是低幾公分計較了半天，務求設施親善，符合小朋友們的使用需求，經過來來回回的努力，全國第一家汐止忠厚公托終於在100年10月1日誕生，從第1家到現在第101家，這一路走來不容易，從一開始不被看好，到逐步為各界所肯定，現在新北市的家外托育率成長至40.6%，遠高於全國及OECD國家平均值。

侯友宜說，要感謝的人實在太多太多了，但最要感謝的是一路走來，始終如一，用滿滿的愛心和最大的耐心，照顧、陪伴、帶領、教育我們寶貝孩子的老師和所有團隊，也會盡早達成120家公托的目標，讓年輕人在高房價、高消費的生活條件下，減輕托育教養的負擔，讓家長們無後顧之憂，擁有更好的生活品質。

此篇文曝光後，不少網友亦留言表示，「現在小樹苗 未來主人翁」、「侯市長請繼續堅持做對的事」、「有愛的市長是全新北市民的幸福啊」。