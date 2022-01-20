為積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），確保我國企業公平競爭環境，以期加速我國智慧財產產業環境與國際接軌，行政院會今通過「著作權法部分條文修正草案」及「商標法部分條文修正草案」，將函送立法院審議。此次修法將侵權情節重大之非法數位盜版、散布及公開傳輸行為改列為非告訴乃論(即公訴)罪。

經濟部指出，「著作權法」修正重點包括，將侵權情節重大之非法數位盜版、散布及公開傳輸行為改列為非告訴乃論(即公訴)罪，並定有「侵害他人有償提供的著作」、「原樣重製」、「造成權利人100萬元以上損害」作為認定侵權情節重大的三要件，加強對著作權人之保護。

由於光碟式微，已非主要侵權來源，且盜版光碟亦包含在修正第100條數位盜版範圍內，故配合刪除現行法重製、散布盜版光碟公訴罪加重刑則規定，回歸適用一般重製、散布罪之刑責規定，並配合刪除相對應之沒收、沒入規定。

至於「商標法」修正重點， 刪除現行商標法仿冒標籤民事責任要求行為人必須「明知」才會構成侵害的主觀要件，回歸一般民事損害賠償責任以「故意」或「過失」為歸責條件。

此外，增訂仿冒商標或團體商標的標籤等行為的刑罰規定，將對進口仿冒商標標籤、包裝等準備及輔助侵權行為科以刑責，可提升商標權人商品銷售與獲利，強化商標保護。