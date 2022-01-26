藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，2018年在美求學時被控恐怖威脅罪，遭關押238日後驅逐出境，終生不得入境。士林地檢署認孫安佐在美犯持有犯罪工具，子彈部分已經處罰，但製槍部分未被處罰，台灣法院具有審判權，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴，士林地院26日宣判決此案公訴不受理，孫鵬、孫安佐均未到庭，委任律師到庭聆判。

孫安佐經歷4年的法律訴訟，愛子心切的孫鵬每次陪伴開庭，坐在旁聽席聆聽雙方攻防，偶爾詢問陪伴在旁的律師意見，比坐在被告席的孫安佐還要緊張。辯護人多次稱，安佐只是18歲小留學生，在美獨自生活，沒能力像美國法上處罰的對象製槍牟利，所犯製造手槍未遂罪在美不會被處罰，依本國刑法第7條但書規定，行為地不罰，台灣法院並無審判權。

全案起因於，孫安佐同年3月被檢舉，他將在5月1日開槍掃射學校，美國警察登門搜索，在寄宿家庭查獲手槍零件，以及子彈1607發，美賓州檢察官以恐怖威脅、持有犯罪工具等罪起訴，全案經認罪協商，賓州德拉瓦郡中級法院依恐怖威脅、非移民簽證的外國人非法持有彈藥等罪，判決孫有罪，服刑238日後獲釋，同年12月11日返台。

士林地院下午4時宣判，判決孫安佐案件公訴不受理，判決理由稍後提供。士林地檢署表示，待收到判決後，再決定是否要上訴。