號稱銀行界劉德華的某外商銀行某副總裁2020年6月遭妻子爆料他不僅在外搞小三、小四外，疑似從婚前開始偷拍與逾10位女性的性愛激戰片，存檔高達15.8G。民事部分妻子則向丈夫與小三、小四求償2210萬，男方聲稱無業很窮，僅願賠30萬，調解失敗事後正宮怒告丈夫、小三及小四，台北地院勘驗影片，認定他和小三床戰42次、與小四2次，但是後發現小四在副總裁結婚前就結識，不知男方已婚結婚，判男方賠妻100萬元、小三則應賠30萬元。

據悉，這位外商銀行副總裁在業界形象不錯，堪稱高富帥，因長相英俊也有「銀行界劉德華」的封號，而偷拍性愛片的特殊性癖好曝光媒體後，不少業界人士感到相當驚訝。

但妻子先前曾在丈夫的包包中放有旅館牙刷，經追問他才坦承自己約砲失敗，也當面簽下再犯就須支付100萬元撫慰金的切結書。沒想到，在疫情之下，妻子因想上網購買口罩而借用丈夫電腦，一看才發現裏頭竟藏有多個以女性名字命名的資料夾，依人物的不同仔細分類出共計15.8G的性愛鹹濕片。

而這些性愛影片則是副總裁從婚前開始偷拍，婚後不僅拍下與妻子的行房畫面，還外遇小三、小四，前後一共累積逾10位以上的受害者，影片中的女性有些有發現鏡頭，害羞地喊「不要拍啦」，但男方仍繼續錄製，甚至還有一位女子毫無反應，疑似為被撿屍。

妻子得知其偷拍性愛片還搞外遇後，即便自己也是受害者，但仍勇敢的站出來，在律師的協助下對丈夫提告，刑事部分則對其提告通姦、妨害秘密且告發丈夫趁機性交；民事部分妻子則向丈夫與小三、小四共同求償千萬元的精神撫慰金。

小三辯稱，她與副總裁早從2015年男方婚前就交往，2016年知道林男結婚時，雖知道受騙，但因工作上經常見面，難以切斷感情，因此仍不當交往，但正宮曾在2020年5月到公司辱罵她，害她被迫離職失業，接著媒體又大幅報導讓她身心崩潰至今仍要就醫，且目前無業，請求駁回求償。

小四則辯稱，她在2013年就與副總裁在交友網站「愛情公寓」結識，當時男方單身，她並不知道男方事後有結婚，因此雙方在男方婚後與他發生關係，主觀上並沒有侵害配偶權犯意，請求法院判免賠。

正宮提起刑事及民事訴訟，刑事部分獲不起訴，民事部分，法官勘驗正宮提出的性愛影片，判決男方須賠償100萬元，外遇的小三賠償30萬元。可上訴。

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