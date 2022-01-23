近日立法院朝野積極針對總預算6113案進行審查、協商，至昨（22）日為止已完成其中的3087個案子，立法院長游錫堃就在臉書透露，為了朝野協商共主持了12個小時的會議，一直忙到晚間11點多，而昨天剛好又是他的結婚周年日，讓他說「是我餘生一個難忘的日子！」

游錫堃今日在臉書發文指出，為了朝野黨團協商，22日他從上午9時30分就開始主持會議，扣掉中間用餐時間整整主持了12個小時的會議，直到晚間23時15分才結束，並透露昨日除了主持協商外，其實還是他的結婚周年日，直言「會是我餘生一個難忘的日子！」

游錫堃指出，預算恊商時而寸步難行、時而大步向前，看到朝野黨團幹部的努力，意見容有不同，但奉獻的心完全一樣，讓他非常感動，「經過一週以來的努力，到今天晚上為止，已經完成了3087案」。

游錫堃說，總預算還剩下3026案，希望能夠在下周順利進行，並指出若能在元月28日以前完成三讀，就能讓全國公務員在春節後很快地領到加薪，「想到這裡，內心充滿了期待！」