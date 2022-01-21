一名人妻在網路分享，婆婆近日積極的向她請教如何使用臉書，起初她只覺得婆婆很可愛，結果她發現婆婆開創帳號後，發的第一篇文就是在數落她，讓她感到晴天霹靂。

這名人妻在爆料公社App匿名公社發文分享，去年她生日時，婆婆精心挑選一對華麗且浮誇的水滴狀鑲鑽耳環，儘管樣式不合心意，她為了顧及婆婆的心意，也選在與婆婆出門時戴過2次。

原PO分享，結果近日婆婆突然對臉書有興趣，向家人學習如何操作，起初老公聽聞此事還笑說：「媽好新潮，以後也是E世代了！」就在婆婆順利創辦個人帳號後，她上網檢視才發現，婆婆發布的第一篇文章竟是在責怪她不常戴那對耳環，讓她大受打擊，甚至留言區的回覆也全在攻擊她。原PO也發出耳環的照片，詢問網友們「如果是你們會常戴出門嗎？」

文章發布後，不少網友見照片後，紛紛留言回應，「這品味⋯⋯」、「這耳環有夠醜」；也有網友表達不同看法，笑回「哈哈哈，不錯啊 至少婆婆因為這樣不會得老人癡呆」、「妳激發了妳婆婆的學習動力，不錯啊」、「婆婆這麼疼妳，是好事呀」，還有網友建議原PO應該做足表面功夫，可以天天戴耳環，直到出家門再摘掉。