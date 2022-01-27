友誼翻船！一名女網友在網路上分享，她先前不小心被閨蜜騎車撞到骨折，雙方家長說好待她傷勢好轉再協調賠償金額，未料閨蜜及其家人卻翻臉不認帳，雙雙互告過失傷害，而兩人的友情漸行漸遠，讓她不知如何是好。文章曝光後，引起網友熱烈討論。

女網友在爆料公社App匿名公社發文，稱前幾個月陪閨蜜一起去找男朋友的路上，閨蜜不小心騎機車撞上她，致她的手開放性骨折且留有後遺症，起先在車禍當出，閨蜜與閨蜜的父母都有來探望，雙方達成共識待她傷勢好轉再談和解。

原PO分享，沒想到她傷勢好轉後，她的父母約閨蜜的父母談和解，對方卻突然翻臉不認帳，不僅不接受賠償金，還反過來指責她與父親欺負閨蜜；她的父親聞言決定向閨蜜提告過失傷害，她試圖請閨蜜向父親道歉緩解僵局，未料閨蜜也不願意低頭，也反告她過失傷害。

原PO無奈地說，「朋友間出車禍真的沒辦法繼續當朋友了嗎？她們家家境很好，不是賠不起，我真的不想失去這個朋友，可是她根本不在乎……」

文章曝光後，不少網友在留言區關心原PO，「讓你看清社會的現實！別輕易相信人」、「撞傷後就是被害人跟加害人了呀 怎麼還會是朋友@@」；也有網友好奇原PO究竟休養多久，以及實際求償金額，原PO則回應，她傷的很重休養4個月，求償金額總共為80萬，並在留言區強調求償金額是經由律師計算得出，所以很合理，但不少網友看完解釋後，一面倒認為原PO獅子大開口，難怪好友不願意賠償，並選擇走上法庭。