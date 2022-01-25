年輕人較擅長使用網路，因此經常見到媳婦上網抱怨婆婆，不過現在也有一名婆婆無奈上網抱怨，表示媳婦生了一胎，怕她累特別請保母帶週一至週六，還請人煮晚餐，而婆婆自己假日也會帶孫子，結果竟因孫子跟自己親近，惹媳婦吃醋生氣，讓這名婆婆深覺無奈。有網友看完，忍不住搞笑回：「請問還有其他兒子嗎？」。

「我是婆婆」，一名婆婆在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》發文，表示媳婦生了一胎，為了怕媳婦累，身為婆婆的她，特別請保姆帶週一至週六，帶到現在孫子1歲半，還請了煮飯管家做晚餐，假日這名婆婆也陪孫子到戶外溜噠。怕媳婦適應不了跟婆婆住，也讓兒子、媳婦另外住，她自認是很美滿的家，豈料，媳婦竟因孫子跟阿嬤親近而吃醋，情緒暴怒，讓這名婆婆無奈發問：「我想問問有沒有人遇到類似的情況可以給我建議，我都不知道自己能撐多久？畢竟兒子的幸福比較重要。」。

網友看完「罕見」的婆婆發文，紛紛回應：「請問還有其他兒子嗎？」、「為什麼別人家的婆婆都比較好？」、「好棒的婆婆喔！」、「好羨慕有這樣明理的婆婆。」。

不過也有網友指出：「是不是還有什麼內情沒有說明，否則媳婦高興妳疼孫都來不及了，怎還會暴怒？」、「妳有找媳婦溝通過嗎？常理來說不會無故暴怒！」、「建議您如果真心希望兒子一家幸福美滿，就別加入太多您自以為的想法，也許您認為是好的，對媳婦來說是被控制的！」。