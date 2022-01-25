女子上網抱怨前夫、前婆婆的離譜要求。（翻攝爆料公社App匿名公社）

一名女子嫁給獨子，因「不易生育」體質，被婆婆要求離婚。等到前婆婆生病，前夫竟要求她回去照顧，理由是女子沒幫他傳宗接代，應該還人情。對此，女子回前夫一句「我忙著跟新男友談戀愛沒空；你家的事你自己處理」，讓網友大讚「帥啦」。

「我幫自己加油」，一名女子在爆料公社App匿名公社發文，表示結婚5年沒有懷孕，檢查後發現自己是不易生育的體質，婆婆用這個理由要求獨生子的丈夫跟她離婚，她無奈簽字同意。離婚後經歷一段低潮，終於重新建立新生活，「不需要再唯唯諾諾，也不需要看人臉色，不用被酸說是不下蛋的母雞時，只能偷偷難過」。

但前夫突然來電，表示母親生病了，要求原PO回去幫忙照顧。原PO十分傻眼，回應前夫兩人已離婚，「那是你媽，又不是我媽，你沒資格要求我做事」後掛電話。豈料，丈夫竟改傳簡訊：「我媽說我們結婚5年，也算我們照顧妳5年，既然妳沒能幫我家傳宗接代，難道不該還人情幫忙照顧一下生病的人嗎？」。

原PO氣到本來要直接刪掉，但轉念一想，或許過去結婚的那5年太逆來順受，連被離婚都乖乖接受，才會讓對方有還能指使她的錯覺，於是反擊回：「抱歉，我忙著跟新男友談戀愛沒空；你家的事你自己處理吧！」，就將前夫號碼加入永久黑名單了。

網友們看完紛紛回應：「帥啦，讚」、「做得好」、「恭喜你喜獲新生」、「好加在你離婚，先脫離苦海」、「人不要臉天下無敵」、「我媽說，我媽說，果然是媽寶」。