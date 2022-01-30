黃曉明、Angelababy（Baby、楊穎）在28日宣布離婚，聲明中提到雙方和平分開，日前已辦妥相關手續，並將共同撫養兒子「小海綿」，雙方恢復單身後，一舉一動都備受矚目，而大陸官方昨（29日）則曝光黃曉明日前為2022北京冬奧錄的加油影片，這也成了黃曉明離婚後、首度在網上露面。

黃曉明、Angelababy在微博以：「感恩過去所有，未來仍是家人」、標記對方，並發表聲明、正式宣布離婚，6年婚姻正式畫下句點，而在兩人官宣離婚的隔天，陸媒《中國新聞網》就釋出黃曉明為冬季奧運宣傳的影片，影片中，黃曉明身穿西裝、頂著帥氣油頭入鏡，黃曉明顏值高、狀態佳，他神清氣爽地對鏡頭說：「北京冬奧會就要來了，祝福運動健兒們在賽場能夠賽出水平、賽出風格，再創佳績，我們一起衝衝衝！」

黃曉明為2022北京冬奧錄製加油影片。（圖／取材自中國新聞網微博）

黃曉明為2022北京冬奧選手打氣的影片，恰好是黃曉明離婚後、首度在網上露面，果不其然地在網上引發討論，網友紛紛留言：「精神、顏值狀態不錯」、「黃教主離婚快樂」、「心理素質極佳」、「辛苦了，曉明，剛離婚就出來工作，還是要養好傷」，不過也有人提醒，黃曉明的加油影片是之前就預錄的，呼籲大家別模糊焦點。

在黃曉明和Baby工作室的離婚聲明中提到，雙方決定和平分開，結束婚姻關係，兩人已辦妥相關手續，未來將共同撫養孩子、撫養孩子成長。至於婚邊原因，黃曉明和Baby則不願說明，並強調對惡意造謠、傳謠者，將會保留追究法律責任的權利。