各地都有獨特的風俗民情，而大陸一對夫妻剛新婚，而男方因工作需離家一個月，婆婆便把一根長達2公尺的扁擔放在主臥室，讓新娘不需獨守空閨。消息曝光後，特別的習俗引起網友討論。

綜合陸媒報導，大陸山東省臨沂市一對夫妻新婚3天，而男方因工作關係需要離家出差，但就在人妻準備上床睡覺時，卻在床上驚見1根長達2公尺的棒狀物，當下嚇得花容失色。後來才發現原來是婆婆放的。

人妻轉述婆婆的說法，當地習俗規定新婚初月不能讓新娘獨守空閨，倘若新郎不在家的話，需在床鋪放上長條狀的「扁擔」，用意是代替新郎陪伴新娘入睡，也有代表新郎有擔當之意。

而人妻表示，她並非當地人，雖對於這習俗感到錯愕，但她還是會尊重婆婆的意見與扁擔同床共眠。不過還好，後來人夫捨不得讓妻子與扁擔一起睡覺，所以連夜趕回家，陪伴妻子睡覺。

消息曝光後，許多網友在留言區討論，「這東西主要可能是用來防身的吧」、「我也臨沂的，沒聽說過，專門問了我爸他也沒聽說過」、「我也臨沂的，在老家結婚幾天就回市區了，老家床上就放了一個月的扁擔。我結婚之前也不知道有這個風俗」。