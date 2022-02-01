汪小菲與女星大S去年11月宣布離婚，隨後傳出他與25歲新歡張穎穎火速同居，甚至和張蘭同遊泰山，不過日前聲稱過年要帶媽媽赴海南度假的他，卻被發現新歡張穎穎也在該地，慘遭外界打臉根本是去過「兩人世界」。

汪小菲日前宣布過年休假要帶母親張蘭飛往海南度假，更曬出和友人合照寫道：「感謝清水灣來福士的Francis，把我都餵胖了，世外桃源，陪我媽兩個人的春節」似乎對這趟行程相當滿意，雖然強調是母子倆同遊，但似乎對當年和大S結婚的海南島念念不忘，不過因為張穎穎連續幾天的抖音影片讓他慘遭打臉。

汪小菲帶母親張蘭飛往海南度假心情頗佳。（汪小菲微博）

據悉，張穎穎從27日開始，便在抖音PO了6支海島風情的影片，從影片當地建築物推測，很明顯人就是在三亞，心情極好的她還不忘跟粉絲互道新年快樂，如今兩人恰巧都在該地，讓外界推測汪小菲明顯是特地飛去海南陪女方過「兩人世界」，紛紛留言狂酸：「早就在三亞等母子團聚了，有了新歡早把孩子拋到九霄雲外」。

張穎穎抖音影片曝光過年在三亞度假。（張穎穎抖音）

大S與汪小菲離婚後，雖強調是和平分開，但男方婚內出軌消息未曾停過，不僅多次被直擊和女星張穎穎同進同出，更被拍到回男方住處換衣服，還被抓包和汪小菲戴同款項鍊、手環，張蘭甚至和張穎穎貼臉合照，讓汪小菲和張蘭母子即便多次否認仍無法平息傳言。