汪小菲(現改名汪少菲)去年11月宣布和大S（徐熙媛）離婚，之後爆出他婚內出軌26歲女星張穎穎，遭到他否認，不過今年過年，他帶著媽媽張蘭重回當年和大S結婚地海南島度假，並表示是過母子的「兩人世界」，卻被抓包緋聞女友張穎穎也在當地出遊，對此，張蘭也回應了。

汪小菲趁著農曆春節，帶著媽媽張蘭重回和大S結婚的海南島三亞度假，未料卻有網友爆料，在三亞巧遇汪小菲、張蘭和張穎穎同行，透露一眼就認出張蘭，而女朋友就是網紅模特的感覺。

有網友在三亞巧遇汪小菲。(圖／取自微博)

汪小菲和媽媽身邊還有另一個女子。(圖／取自微博)

另外有網友年初二時，在三亞知名的五星級飯店用餐，鄰桌恰巧坐汪小菲，「全桌能有10個人吧，還有張蘭」，網友坦言一開始沒認出張穎穎，只覺得「這女的真好看」，後來上網搜尋才得知身分，並形容汪小菲很難聊，完全不像和大S在真人秀小心翼翼不多話的樣子。

張蘭否認和張穎穎一起度假。(圖／取自張蘭抖音)

汪小菲去年11月宣布和大S離婚。(圖／本報系資料照)

對此，張蘭在抖音給出回應，否認和張穎穎一起去三亞，直言是天大的笑話，「我跟兒子做人做事不是那麼齷齪，也不是那麼缺德沒底線的人」，要網友別聽信謠言，「做人要有底線，忍讓是有尺度、包容是有限度的」。