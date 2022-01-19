產油國阿聯酋發生地緣政治風險，造成原油供需再度吃緊，推升原油價格再走高，因中東地緣政治風險推升原油創7年新高，期元大S&P石油（00642U）ETF股價今（19）日收15.2元上漲1.6％，來到2020年2月25日以來新高，另期街口布蘭特正2（00715L）收12.96元大漲2.37％，也創2020年3月9日來新高。。

伊朗支持的葉門胡塞軍對阿聯酋發動了無人機襲擊，波斯灣安全形勢面臨惡化風險，引發市場對原油供應可能遭受到中斷，將更加劇當前緊張的供應前景，推升中東產油國地緣政治風險。雖然阿聯酋在阿布達比的石油設施受到襲擊破壞並不嚴重，但其確引起供應中斷的問題，除了中東地緣政治風險，烏克蘭與俄羅斯之間的緊張程度也加劇，對原油市場帶來緊張氣氛。

EIA最新所公布的上週美國原油庫存，目前美國原油庫存來到2018年10月以來最低水準，國際研究機構摩根史丹利上調對2022年的原油預測，突顯原油庫存將進一步減少。以美國西德州原油期貨近遠月價差觀察，近一週出現逆價差擴大趨勢，顯現原油供需缺口正在擴大，有供不應求現象。

石油輸出國組織（OPEC）最新報告對2022年全球石油需求預測為強勁增長，儘管Omicron變種肆虐，並預計多國央行會加息，但OPEC+組織仍預期石油市場今年仍將受到良好支撐。

觀察過去產油國間發生地緣政治風險時，國際油價容易走高並出現劇烈波動，不過法人提醒，如產油國間地緣政治風險稍有緩解時，國際油價就會回落並變得穩定。投資人可利用原油ETF參與行情。