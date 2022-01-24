一名人妻在臉書發文抱怨，每次和公婆一家5口共6人去家庭旅遊時，婆婆都堅持訂6人房比較省錢，但一想到要與小叔一起同住，就讓她渾身不舒服，這次出遊前，她事先和老公討論好要一起睡雙人房，卻被小叔唸「這樣住宿的費用太高」，讓她無奈直呼，「出去玩真的有必要省成這樣嗎」。

一名人妻在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文表示，她和老公結婚後，曾和公婆、2位小叔共6人一起出門旅遊，但婆婆為了省錢堅持訂6人房，讓她相當傻眼，「那天洗澡時想到門外有其他男性就覺得渾身不舒服，晚上也睡不好」。

她說，這次的家庭旅遊她事先和老公反應，希望這次不要再睡六人房，最後兩人改訂一間雙人房，並安排公婆與小叔一起住一間4人房，結果卻被小叔念「這樣住宿的費用太高」，並要求隔天的住宿改訂六人房，讓她無奈直呼，「出去玩真的有必要省成這樣嗎」。

不少網友看了也搖頭，「省成這樣乾脆不要辦什麼家庭旅遊」、「確實很不舒服，如果是我絕對找各種理由裝死不去」、「我沒辦法接受同住一間房，這種旅遊我拒絕參加」、「跟這樣的家人出門根本不是旅遊，而是災難的開始」。

也有網友表示，「公婆、小叔都是一家人根本沒差，但妳除了跟老公是婚姻關係外，跟其他人只是姻親關係，差別很大好嗎」、「如果是我也不要住一起，洗澡還要排隊，出來看到一堆男生等妳」、「和公婆一家人一起出去玩就已經不太自在了，晚上還要住同一間房，是想把人逼瘋嗎」。