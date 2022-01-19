新冠肺炎疫情肆虐，前年2月彰化縣白牌車司機染疫死亡成為全國首例死亡案例，人人聞疫色變，口罩一時間成為超級搶手的防疫物資；楊姓女子竟趁機在社群網路宣稱有口罩可以便宜賣，導致6名被害人傻傻匯款，楊女得手5萬3410元，卻未出貨，遭彰化地院依加重詐欺取財罪名，重判應執行有期徒刑1年7月。全案得上訴。

根據判決書，前年3月台灣開始爆發本土新冠疫情之際，口罩成為珍貴稀缺的防疫物資；中央流行疫情指揮中心徵用國內各大口罩工廠，組成口罩國家隊，生產醫用口罩，並採「實名制」限制民眾購買數量。

多數民眾在焦慮心態驅使下，紛紛搶購囤積口罩求安心；楊女明知自己並無口罩可販售，卻以拍賣帳號「xiaoxinc355」，在網拍平台公開張貼「有口罩可供販售」等不實訊息，導致高雄市吳女、莊女、新北市林女、張女、桃園市呂女和王女等6人受騙，以每盒115元至220元不等的價格，下單上百盒，並在前年3月間陸續匯款880元、甚至2萬6950元等金額，卻遲遲沒收到口罩，才知受騙，紛紛報警提告。

審理法官認為，楊女正值青壯年齡，不思循正當途徑獲取財物，竟利用新冠肺炎疫情嚴峻，民眾需要口罩，以網際網路對公眾散布的方式詐取財物，導致6人受害，所為應予非難；考量楊女坦承全部犯行、未能與被害人達成和解、賠償損害，審酌楊女大學畢業後擔任行政工作，月薪23K、育有4個小孩，做如上量刑。