康乃馨3D立體兒童醫療口罩30片虎寶黃點，即日起售價180元。（寶雅提供）

萊潔 N95醫療防護口罩-白 2入袋裝，即日起售價150元(限實體門市販售)。（寶雅提供）

面對下周的春節假期，出遊人潮多擔心增加染疫風險，口罩以及相關防疫品都需要趕緊備齊，POYA寶雅及POYA HOME寶家全台實體門市搶先推出萊雅N95、摩戴舒N95醫療口罩販售。

POYA寶雅、POYA HOME寶家春節應景醫療口罩，採用雙鋼印符合國家級標準，安心使用且能提升防護阻擋病毒，像是康乃馨醫療口罩更是推出三種新年款式，成人款新年和風採用淡雅低調，和風粉紅、粉藍花朵花色結合，非常適合外出旅遊拍照來配戴，兒童款虎寶家庭以及3D立體口罩虎寶黃點，亮眼橘萌虎圖案，色彩活潑又繽紛，採用複合纖維不織布輕柔舒適，可有效吸收濕氣也不悶熱，小孩玩樂奔跑也能提供到最佳防護力。

POYA寶雅實體門市、POYA Buy寶雅線上買更是提供充足防疫備品貨量，像是外出旅遊HDPE材質精專用噴瓶、酒精濕巾、以及各式造型口罩香氛貼，搶攻防疫商機。