面對下周的春節假期，出遊人潮多擔心增加染疫風險，口罩以及相關防疫品都需要趕緊備齊，POYA寶雅及POYA HOME寶家全台實體門市搶先推出萊雅N95、摩戴舒N95醫療口罩販售。
POYA寶雅、POYA HOME寶家春節應景醫療口罩，採用雙鋼印符合國家級標準，安心使用且能提升防護阻擋病毒，像是康乃馨醫療口罩更是推出三種新年款式，成人款新年和風採用淡雅低調，和風粉紅、粉藍花朵花色結合，非常適合外出旅遊拍照來配戴，兒童款虎寶家庭以及3D立體口罩虎寶黃點，亮眼橘萌虎圖案，色彩活潑又繽紛，採用複合纖維不織布輕柔舒適，可有效吸收濕氣也不悶熱，小孩玩樂奔跑也能提供到最佳防護力。
POYA寶雅實體門市、POYA Buy寶雅線上買更是提供充足防疫備品貨量，像是外出旅遊HDPE材質精專用噴瓶、酒精濕巾、以及各式造型口罩香氛貼，搶攻防疫商機。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。