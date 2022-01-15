國外一名32歲女醫師，跨年時應未婚夫一家邀請，一起共進晚餐，沒想到結帳時，未婚夫和未來公婆竟然一致認為，因為她的薪水高，所以應該要為這頓昂貴的晚餐買單，當下她聽到後愣在原地，認為被未婚夫一家當成搖錢樹，最後爆氣離開餐廳，並打算重新考慮這門婚事。

綜合外媒報導，國外一名女醫師上網抱怨，稱未婚夫山姆（Sam）在跨年夜時邀請她與自己的父母前往餐廳共進晚餐，雙方用餐氣氛融洽，公婆開心之餘也點了好幾道菜，這讓她覺得自己十分受到尊重。直到一行人打算結帳離開時，事情立刻變調，女醫師透露，當下她拿出錢包主動表示願意和大家AA制，山姆隨即假意對她說「不，妳不需要這樣，是我們邀請妳來吃飯的。」

不過就在她堅持付自己的餐點時，未婚夫一家的臉色變得越來越尷尬，這讓她十分納悶，便趕忙詢問發生什麼事情了，未來婆婆才語帶曖昧的表示，她和丈夫都沒有帶錢，而山姆身上的錢連付酒錢都不夠，話一說完，準公公立刻接著笑說，「看來該讓我們的醫生付錢了」。

未婚夫一家的態度讓女醫師當場傻眼，她認為，雖然自己的收入很高，但這頓飯對她來說還是太貴了，且自己擺明被他們當成「盤子」敲竹槓，氣得只付了自己那一份就火速離開餐廳。

當晚女醫師就接到山姆的電話，對方嚴厲指責她「是個自私的人」，還破壞了他們一家溫馨的跨年夜。這讓女醫師心情很糟，甚至對這段即將邁入禮堂的感情關係感到動搖，便上網詢問網友意見。

貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒力挺女醫師，認為山姆一家的行為擺明就是故意敲竹槓，「3個成年人同時忘了帶錢包，這絕對不是巧合」、「他們都在利用妳，難道這就是妳想要的下半輩子嗎」、「看來是時候該重新考慮這門婚事了」。