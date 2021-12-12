一名婆婆發現，長得漂亮、身材又好的27歲媳婦，每次來到家裡來吃飯都會穿著熱褲，還會秀出大長腿坐在公公身邊聊天，讓她覺得不妥、怪怪的，勸老公要與媳婦保持距離，反而被責怪「想太多」。

周映君在《新聞挖挖哇》分享一個案例，一名兒子已婚的女客戶，與老公都50幾歲，兒子小時就送到國外唸書，還交了一個女朋友，結婚後回台定居，住在他們家附近，由於媳婦吃不慣外面的食物，婚後就希望到婆婆家吃飯，這樣家裡也比較熱鬧。

婆婆聽後二話不說，一口答應，也很享受媳婦每次來給她的擁抱，可是久了卻發現，媳婦也會給公公擁抱，開始覺得怪怪的，而且媳婦到家裡吃飯之前，都會先洗澡、換超級短的褲子才來，讓她開始出現很多不好想法。

周映君說，這名媳婦大約27歲，長得漂亮，身材很好、腿也很長，有時婆婆在廚房煮飯時，就會在沙發上陪公公聊天，婆婆後來勸老公要與媳婦保持距離，但公公認為，兒子與媳婦從小在國外長大，媳婦就跟女兒一樣，根本沒想這麼多，反而怪婆婆「想太多」。