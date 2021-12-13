找嘸公車站 誇張爸抱小孩「肉身擋公車」乘客看傻眼

網路流傳一段12月9日一名男子抱小孩跑到公車前面想上車，因他找不到搭車的地方，抱小孩就站在慢車道上不知所措的危險模樣，司機用廣播告訴他不能搭車後，男子一時不知如何是好，站在公車前以肉身擋住公車；轄區六分局今天表示，該男子行為將依違反道交條例第78條，處新台幣300元罰鍰。
民眾在網路上PO出一段影片，本月9日上午8時12分，民眾搭公車沿台灣大道往東海大學方向，因台灣大道BRT站體進行整修，公車在玉門路站繞到慢車道等紅燈的時候，1位爸爸因找不到可搭車的地方，竟抱著小孩跑到公車前面想直接上車，車上的乘客見狀都替他和孩子捏把冷汗。
警方指出，依照規定是不能在車站外隨意上下車，公車司機用廣播告訴他不能搭車，要去其他地方，該名男子站在慢車道上，一時不知所措用肉身擋車，讓車上的乘客替他和孩子捏把冷汗，很怕會發生意外；車上很多趕著要去上班或去醫院的人，男子僵持一陣子後，才退到路旁。
警方強調，該名男子當時的行為，將依違反道交條例第 78 條，處新台幣300元罰鍰。
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