女騎士闖紅燈通過軌道，全被也正在停等紅燈的員警目擊。（翻攝照片／洪靖宜）

警方將19歲女騎士攔下。（翻攝照片／洪靖宜）

驚險！高雄一名19歲的沈姓女騎士，騎機車行經鼓山二路與北斗街口時，沒停下等紅燈直接穿越軌道，這時輕軌也正好要通行該路口，差點就撞上女騎士，嚇壞輕軌上的乘客驚喊「夭壽喔！」這一幕也剛好被對向等紅燈的員警目擊，雖然女騎士解釋自己是來不及按剎車，但還是被依法告發。

監視器拍下19日一早11點33分左右，高雄鼓山二路與北斗街口，當時路口機汽車全正在停等紅燈，輕軌燈號也亮起，等候輕軌通行，這時一台機車先右轉後，完全不顧標誌，呼嘯通過軌道，但不到一秒的時間輕軌迎面而來，鳴按喇叭，險些直接撞上騎士，這一幕也被輕軌上的乘客目擊拍下，驚喊：「夭壽喔！好危險」

這一幕全被對向也正在停等紅燈的員警目擊，立刻掉頭將機車騎士攔下，19歲沈姓女騎士立刻向追上來的員警求情：「對不起！我沒有按到剎車！」，員警則苦笑說：「你完了！」

警方依照《通路交通管理處罰條例》第53條告發，可處3600以上1萬800百以下罰緩。高捷公司也呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。