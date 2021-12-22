桃園市龍潭警分局龍潭派出所於日前深夜，一名少女報案錢包遺失，事後找到錢包但現金等證件都不翼而飛，員警立即依報案人陳述的時間、地點附近沿途找尋，發現該女子皮包遺失後，因深夜風大因而散落在他處，員警最後陪著少女及家屬終於在中豐路段沿線尋回證件及金錢。

23歲林姓女子於日前晚間在返家途中行經龍潭區中豐路段，回到家中才發現皮包不見，裡面有十幾張證件、面額1700元的五倍券及現金與300元現金，女子心想錢掉了就算了，可是皮包裡有這麼多證件擔心遺失後會遭人冒用而衍生其他問題，龍潭派出所警員林宏仲受理後，除了調閱沿途監視器外，另查看該破損的皮包，加上夜間氣候寒冷且風大，研判皮包應是掉落馬路上遭通過車輛輾壓過而造成皮包內物品散落分離於周邊，所以陪同林女及其家屬進行地毯式搜尋。

因當下是深夜時段視線不清，過程中員警駕駛巡邏車並開啟警示燈在後方照明及警戒，果然在道路邊與分隔島旁，陸續尋獲林女的12張證件與2張五倍卷，另外釐清先前另一名男子拾得物為林女所掉落部份之物品，確認後依規定協助發還給林女領回。

林女家屬22日特別至派出所感謝警方陪同一家人積極的找回皮包，並致贈感謝狀，感謝警方為民服務。