台南市警2分局中正派出所楊姓員警，平安夜巡邏時發現疑似曾抓過的毒品犯騎士，上前鳴笛要求停車，對方卻驅車逃逸，楊警未放棄追捕，一路緊追其後，卻在半路意外遭1輛轉彎汽車擦撞，雙腳輕傷送醫，警方正追查逃逸機車騎士，並舉發他逃逸時的交通違規。

楊姓員警畢業任警職約2年，公危與毒品案件績效卓著，每次執勤，有機會就主動嘗試抓案件，在長官眼中算是認真、敢衝的年輕警員。24日平安夜巡邏，他眼尖發現1部逆向行駛的機車，騎士是曾經抓過的毒犯，正欲上前盤查，卻遭對方逃逸。

楊員未放棄，持續在附近巷弄徘迴尋找，晚間10時許，2度在金華路巷子內發現該名騎士，他上前鳴笛欲攔查，對方再度驅車逃竄，這次楊員未放棄追捕，一路尾隨，不料在北區公園路與富北街口遭轉彎汽車擦撞，可疑對象趁機逃逸。

意外發生車禍的楊員摔車，雙腳擦傷送醫，治療後無大礙已返家休養，雙方酒測值皆為0，警方正釐清肇事責任，將以警用機車保險費協助負擔車禍後續賠償問題。

警方未放棄逃逸騎士，已調閱監視器追查，鎖定特定對象通知駕駛到案說明，並追究平安夜當晚他相關駕駛違規責任，逕行舉發。