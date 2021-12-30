喜迎2022虎虎生風的新年，歲末年終，暖心企業聯聚建設行善愛心不停歇，捐贈勤務設備予台中市警察局第六分局，感謝員警對地區治安的維護及貢獻，捐贈設備，包括微型攝影設備、不斷電主機備份系統、筆記型電腦等，助益員警執勤任務。

警察局第六分局分局長蔡元戎出席捐贈儀式，回贈陶藝家藝術品「報喜鳥」，感謝聯聚建設董事長江韋侖大力支持打擊犯罪，維護地方安全的警政工作。

蔡元戎表示，聯聚建設曾捐贈巡邏車、警用背心、防禦手套等物資，正值歲末年終之際，主動連繫警局，為員警補充新勤務裝備，讓大家感受到民間企業對警察人員的支持。

聯聚建設經理江衍瑾、顧問郭從得說，警察日常勤務繁忙，站在第一線作為人民保母，稽查犯罪、巡邏守望社區，24小時全年無休為民服務。

「特別感謝員警的辛勤付出」，江衍瑾也期盼能拋磚引玉，號召更多企業及民眾大力支持警察人員，攜手守護地方。

聯聚建設近年來慈善腳步不停歇，除於疫情期間，捐贈救護車、N95口罩等設備物資挺一線醫護，之前也捐贈消防人員勤務所需設備，包括醫療骨針、熱顯像儀、救命器等，為默默守護民眾的一線消防人員，提供支持並表達感謝。

深耕台中市近27年的聯聚建設，秉持以人為本、永續經營及社會責任的使命，在專業領域努力，致力打造安全、實用及兼具美感的建築，心懷取之於社會，用之於社會的精神投入社會公益。

「感謝有您！」聯聚建設期盼透過公益的長期投入與實踐，達到拋磚引玉的效果，希望愛心跟善意，能夠傳達台灣的每一處角落。