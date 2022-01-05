台北中山區防疫旅館傳群聚案，其中案17181感染Delta變異株，今被中央改列本土個案，外界關心北市後續作為。台北市長柯文哲今表示，北市164家防疫旅館現已稽查78家，已有2家因通風設備被要求退場，未來將加強人員訓練、加打疫苗，也會要求通風設備必須完善。

柯文哲下午出席老房子文化運動計畫成果活動，會後媒體詢問，北市防疫旅館爆本土個案，未來將如何處理？柯表示，北市防疫旅館共有164家，現已稽查78幾家，原則上檢查重點是通風設備，有狀況就會要求改善，不能就退出，目前有2家已被詢問是否退場；北市府補充，預計2週內完成所有體檢，並輔導改善或退場。

柯文哲認為，即使入境民眾打過疫苗、做過PCR，但在運送過程中也有風險，倘若防疫旅館防疫做得不夠確實，包括通風設備問題，還是有可能在旅館感染，所以目前從機場到交通運輸再到防疫旅館，會是目前防疫的重點。

柯文哲說，現已要求旅館人員重新打疫苗，也提醒每個旅館負責人，時間到就讓成員去打第3劑，因為現在很多人時間還沒到，畢竟中央規定打完第2劑5個月後才能再打；未來將加強內部人員的SOP訓練，通風設備也請公衛部門去檢查。